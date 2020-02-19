США в ООН звинуватили Росію у зриві Мінських домовленостей

Росія відмовляється виконувати взяті на себе відповідно до Мінських угод зобов’язання й продовжує підтримувати кровопролиття на Донбасі.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявила в.о. заступника Постійного представника США в ООН Шеріт Норман Шале, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На жаль, Росія не виявила готовності виконати свої зобов’язання, відповідно до Мінських угод. Вона продовжує озброювати, навчати, управляти та воювати поруч зі своїми маріонетками на сході України. Це прямо порушує російські зобов’язання, взяті у Мінських угодах, у тому числі щодо встановлення негайного та всеохопного режиму припинення вогню”, - сказала Шале.

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Вона порівняла учорашній обстріл українських позицій підтримуваними Росією бойовиками поблизу Золотого із підступним нападом на Дебальцеве п’ять років тому. “Зараз, як і тоді, очолювані Росією сили продовжуються порушувати обіцянки, дані президентом Путіним та російськими посадовцями, й вбивати українців на українській території”, - зазначила дипломат.

Шале наголосила, що замість конструктивної участі, Росія “поширює дезінформацію, аби відволікти увагу від її ключової, безпомилкової та невиправданої участі в роздмухуванні цього конфлікту”.

“Росія також продовжує вести свої гібридні дії проти України, використовуючи економічний та політичний тиск”, - зауважила представниця США.

Нагадаємо: приблизно о 5 ранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Штурмова група бойовиків під прикриттям масованого артилерійського вогню ще й захопила одну з передових українських позицій в так званій "сірій зоні". У результаті один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень.