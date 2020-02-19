Штати в ООН закликали Росію припинити агресію проти України

Росія повинна негайно припинити агресію проти України та втілити взяті на себе зобов’язання відповідно до Мінських угод.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявила в.о. заступника Постійного представника США в ООН Шеріт Норман Шале, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Росія повинна припинити цей конфлікт, вивівши свої війська зі східної України та Криму. Ми також закликаємо Росію негайно виконати свої безпекові зобов’язання відповідно до Мінських угод, оскільки сторони можуть досягти прогресу у політичних заходах лише за умови наявності безпеки”, - сказав Шале.

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Вона також закликала Росію дотриматися свого слова, даного під час останньої зустрічі у Нормандському форматі.

“Ми закликаємо Росію виконати кроки, визначені під час останньої паризької зустрічі лідерів країн у Нормандському форматі, аби негайно стабілізувати ситуацію у зоні конфлікту, що передбачає відкриття нових цивільних пунктів перетину, розведення військових сил у зонах вищого гуманітарного значення й втілення заходів із підтримки припинення вогню”, - зазначила дипломат.

Шале наголосила, що постійні російські агресивні дії “є образою міжнародних норм та загрозою спільній безпеці”.

Нагадаємо: у вівторок, 18 лютого, зранку збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Один український військовий загинув, п'ятеро поранені.