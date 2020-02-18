Заступник Помпео: Для США територіальна цілісність України - у пріоритеті

Очільник МВС України Арсен Аваков провів зустріч із заступником держсекретаря США, послом Нейтаном Сейлзом і тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Сьогодні, 18 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів зустріч із заступником державного секретаря США з питань цивільної безпеки, демократії та прав людини, Координатором з питань боротьби з тероризмом, Послом Нейтаном Сейлзом та тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Сейлз висловив співчуття у зв’язку із загибеллю українських бійців у вівторок під час загострення ситуації на фронті.

«Уряд США висловлює щире співчуття українському народові у зв’язку з атакою проросійських сил та загостренням ситуації на ділянці фронту, що на Луганщині. Для США залишається пріоритетним питання територіальної цілісності України», - зазначив Сейлз.

Також сторони обговорили двостороннє співробітництво щодо контртерористичних заходів та визначили практичні кроки щодо співробітництва у сфері протидії тероризму, екстремізму та радикалізації суспільства.

Окрім того, сторони обговорили і співробітництво в рамках існуючих проєктів, зокрема домовилися про подальше масштабування успішного проєкту "Поліцейський офіцер громади" на всю країну.

«Я вдячний нашим американським партнерам за рішучу підтримку в боротьбі з агресією проти України та плідне партнерство в продовженні реформи МВС України», - сказав Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. З українського боку є один загиблий, п'ятеро військових отримали поранення.

Фото: МВС