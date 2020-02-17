США не призначатимуть спецпредставника з питань Донбасу - Гербст

Посол США в Україні у 2003-2006 роках, почесний президент Українсько-американського університету Конкордія Джон Гербст сумнівається, що США призначатимуть свого спецпредставника з питань Донбасу.

Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо НВ", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Волкер дуже талановитий дипломат... і те, що він пішов - це певна втрата. Наскільки я знаю, вони вирішили його не замінювати, не буде нового надзвичайного посла саме для цієї справи - не по Україні, а по питаннях Донбасу", - сказав Гербст.

Щодо нового посла США в Україні, то Гербст зазначив, що не знає, коли його призначать.

"Хоча я уважно стежу за українським питанням і російським питанням у Вашингтоні, я не зовсім розумію, чому зараз немає призначення (посла США в Україні - ред.). Я думаю, що буде якесь призначення через кілька місяців, але коли - не знаю", - сказав він.

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Експосол США в Україні також назвав тимчасово повірену у справах США в Україні Крістіну Квін компетентною дипломаткою.

Як повідомлялося, у грудні 2019 року Міністерство закордонних справ України поінформувало американську сторону про зацікавленість у призначенні нового спецпредставника Держдепу США з питань України після відставки Курта Волкера, який обіймав цю посаду з липня 2017 року по жовтень 2019 року.