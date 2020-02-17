Гербст не очікує зменшення допомоги Україні з боку США

Посол США в Україні 2003-2006 роках, почесний президент Українсько-американського університету Конкордія Джон Гербст заявив, що не очікує, що США зменшать допомогу Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо НВ".

"Його підхід (президента США Дональда Трампа - ред.) - це зменшити американську допомогу іноземним державам. Але ми бачимо, і бачимо неодноразово, сильну підтримку України у Конгресі - і від демократів, і від республіканців. Тому я не очікую зменшення американської допомоги Україні", - підкреслив Гербст.

Експосол США в Україні також висловив думку, що візит державного секретаря США Майка Помпео до Києва був "яскравим сигналом підтримки Америки для України проти кремлівської агресії".

Як повідомлялося, Помпео відвідав Україну 30-31 січня.