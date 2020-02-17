Міжурядова українсько-чеська комісія збереться на засідання 10 березня у Києві

Чергове, 9-те засідання Українсько-чеської змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва, відбудеться 10-11 березня в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Чеській Республіці.

"В рамках 9-го засідання Українсько-чеської змішаної комісії, яке має відбутися 10-11 березня в Києві під головуванням віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Кулеби та віцепрем’єр-міністра, міністра промисловості, торгівлі та транспорту ЧР Гавлічека, будуть розглянуті перспективні напрями та конкретні проєкти економічної співпраці з метою виведення її на новий якісний рівень", - йдеться у повідомленні.

У посольстві поінформували, що посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс під час зустрічі 17 лютого із заступницею міністра промисловості та торгівлі Чехії Мартіною Тауберовою обговорив хід підготовки до засідання та актуальні питання українсько-чеських відносин в економічній сфері.

"Було наголошено на зацікавленості сторін у збереженні високої динаміки українсько-чеського торговельно-економічного співробітництва та позитивно відзначено той факт, що за підсумками 2019 р. обсяги товарообігу між Україною та Чехією збільшились на 9%, досягнувши показника – 2 млрд. 86 млн. доларів США", - акцентували у диппредставництві.

Восьме засідання Українсько-чеської змішаної комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництв відбулось 12 червня 2018 року у Празі.

Фото: tyachivnews.in.ua