У "Слузі народу" закликають опозицію зняти частину "земельних" поправок

Фракція партії "Слуга народу" закликає опозицію відкликати поправки до законопроєкту про ринок землі, які повторюються, розблокувавши тим самим можливість ухвалення інших законодавчих ініціатив.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко 17 лютого під час засідання Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені надзвичайно прикро за останній тиждень під час розгляду закону про землю спостерігати за ефективністю роботи Ради. Мені здається, що опозиція зловживає доброчесністю норм регламенту та своїми правами, пропонуючи правки, які в той чи інший спосіб постійно повторюються. Я б закликав опозицію зняти ці поправки, тому що наразі тільки в нашого комітету п'ять законопроєктів, які не можуть бути прийнятними найближчим часом. Я не кажу вже про постанову щодо відзначення річниці Революції гідності", - сказав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 6 лютого розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”.

За перший день розгляду поправок до законопроєкту парламентарії встигли розглянути 184 поправки з більш ніж 4000. За другий депутати розглянули 216 поправок до земельного законопроєкту.

7 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спрогнозував, що Рада зможе вийти на рішення щодо ухвалення закону про ринок землі 16-17 квітня.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю — лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.