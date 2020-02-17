Всеукраїнський референдум: у Раді вийшли на фінальну версію законопроєкту

Всеукраїнський референдум: у Раді вийшли на фінальну версію законопроєкту

Укрінформ
Робоча група Верховної Ради напрацювала фінальну версію законопроєкту про всеукраїнський референдум, який входить до пакета законодавчих ініціатив щодо народовладдя.

Про це заявив перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук у понеділок під час засідання Погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулого тижня у нас відбулася ціла низка робочих груп... Одне із засідань стосувалося робочої групи з питань народовладдя, і ми фактично вийшли на фінальну версію законопроєкту про всеукраїнський референдум. Це перший законопроєкт із законопроєктів, які стосуються народовладдя", - зазначив Стефанчук.

Читайте також: Арахамія - про земельну реформу: Ми хочемо, щоб був мільйон фермерів

Як повідомляв Укрінформ, партія "Слуга народу" готує п'ять законопроєктів, які передбачають запровадження в Україні народовладдя. Це законопроєкти про всеукраїнський та місцевий референдуми, про запровадження законодавчих ініціатив народу, про народне вето. П'ятий законопроєкт передбачає можливість формування народом порядку денного для органів влади.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-