Звіт уряду надійшов до Ради

Звіт Кабінету міністрів про свою роботу надійшов до Верховної Ради.

Про це сказав спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, 17 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він попросив парламентські комітети розглянути цей звіт на засіданнях у середу, щоб Рада могла заслухати документ у п'ятницю, 21 лютого.

"Надійшов звіт уряду. Він найближчим часом з'явиться на сайті... Є пропозиція, щоб комітети його розглянути в середу на засіданнях, і в п'ятницю, щоб ми мали можливість заслухати уряд замість Години запитань до уряду", - сказав спікер.

Разумков також запропонував алгоритм роботи під час звіту уряду: 20 хвилин - на виступ Прем'єр-міністра, 40 хвилин - запитання і відповіді.

"Я знаю, що наші колеги ще будуть звертатися з пропозицією заслухати міністра охорони здоров'я про ситуацію, пов'язану з коронавірусом. Тому якщо не буде заперечень, то надати ще до пів години часу замість "Різного” для того, щоб заслухати міністра Скалецьку", - зазначив Голова ВР.

Він запропонував надати 10 хвилин для доповіді Зоряни Скалецької та 20 хвилин для запитань.

Як повідомлялося, 7 лютого Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про завершення підготовки звіту про роботу Кабміну.

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду. Згідно з законодавством, упродовж року після затвердження цієї програми парламент не може розглядати питання відставки уряду.