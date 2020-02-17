Звіт уряду надійшов до Ради

Звіт уряду надійшов до Ради

Укрінформ
Звіт Кабінету міністрів про свою роботу надійшов до Верховної Ради.

Про це сказав спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, 17 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він попросив парламентські комітети розглянути цей звіт на засіданнях у середу, щоб Рада могла заслухати документ у п'ятницю, 21 лютого.

"Надійшов звіт уряду. Він найближчим часом з'явиться на сайті... Є пропозиція, щоб комітети його розглянути в середу на засіданнях, і в п'ятницю, щоб ми мали можливість заслухати уряд замість Години запитань до уряду", - сказав спікер.

Разумков також запропонував алгоритм роботи під час звіту уряду: 20 хвилин - на виступ Прем'єр-міністра, 40 хвилин - запитання і відповіді.

"Я знаю, що наші колеги ще будуть звертатися з пропозицією заслухати міністра охорони здоров'я про ситуацію, пов'язану з коронавірусом. Тому якщо не буде заперечень, то надати ще до пів години часу замість "Різного” для того, щоб заслухати міністра Скалецьку", - зазначив Голова ВР.

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Він запропонував надати 10 хвилин для доповіді Зоряни Скалецької та 20 хвилин для запитань.

Як повідомлялося, 7 лютого Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про завершення підготовки звіту про роботу Кабміну.

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду. Згідно з законодавством, упродовж року після затвердження цієї програми парламент не може розглядати питання відставки уряду.

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