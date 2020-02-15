Зеленський: Під час зустрічі з Путіним прохолодно було не тільки на вулиці, але результат є

Президент України Володимир Зеленський вважає, що діалог з російським лідером Володимиром Путіним необхідний, бо результатом цього є звільнення українців.

Про це він заявив 15 лютого під час дискусійної панелі в рамках 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми почали діалог (з Путіним. – ред.) по телефону, хоча багато людей бути проти цього як всередині України, так і за її межами. Дехто кричав, що це - зрада українських інтересів, а для мене українські інтереси – це просто люди… Під час першої нашої розмови ми досягли домовленості, і був результат – ми повернули моряків, потім у тому ж треку повернули політичних в’язнів, ми повернули 35 людей, а потім повернули кораблі», - сказав Зеленський.

Він зауважив, що ця телефонна розмова була початком діалогу з президентом Росії, але мав бути безпосередній контакт.

За словами Зеленського, він не міг зрозуміти: якщо три роки поспіль не було зустрічей у нормандському форматі, якщо ніхто не говорить з Росією, то як ми хочемо зупинити війну?

«Прохолодно було не тільки на вулиці (під час зустрічі в нормандському форматі у грудні 2019 року — ред.). І так і є. Але зрештою ми зустрілися, і 75 українців повернулися додому за два тижні після завершенням цієї зустрічі в нормандському форматі. Я думаю, що цей результат чудовий, і ми вирішили, що зустрінемося у квітні, щоб обговорити наші подальші кроки, щоб повернути ще 200 людей додому», - акцентував Президент.

Фото: пресслужба глави держави