Україна веде переговори про приєднання до Програми розширених можливостей НАТО — Загороднюк

Україна цілком відповідає всім критеріям Програми розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partners, ЕОР), розгляд заявки запланований на жовтень.

Про це міністр оборони Андрій Загороднюк розповів журналістам на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми приблизно 2 тижні тому подали заявку на ЕОР, Програму розширених можливостей, нас це дуже цікавить… Це статус перед членством, але, тим не менш, розширений. Ми вже відповідаємо всім його критеріям», - наголосив керівник МОУ.

За його словами, Україна може отримати статус «в будь-який момент», але за розкладом розгляд цієї заявки відбудеться у жовтні.

«Ми зараз ведемо переговори щодо одержання підтримки. Це має бути консенсус», - зауважив український міністр.

Він додав, що цього тижня у Брюсселі половина країн НАТО чітко заявила про свою підтримку. Натомість, українська делегація запевнила, що членство в Альянсі є нашою стратегічною метою.

Глава МОУ розповів, що Україна має групу радників високого рівня, в яку входять представники США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Польща та Литва. Вони кожні 2 місяці бувають в Україні з аудитом кроків щодо реформування. Цього тижня в Брюсселі радники доповіли, що надзвичайно задоволені ходом реформи українського війська.

За словами міністра, у Брюсселі відбулися дуже продуктивні зустрічі, на яких ішлося про розширення співробітництва та перехід на стандарти НАТО, про співробітництво в Чорному і Азовському морях, допомогу в галузі переозброєння, інвестиції в українські технології, озброєння та військову техніку.