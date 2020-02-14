Україна веде переговори про приєднання до Програми розширених можливостей НАТО — Загороднюк
Про це міністр оборони Андрій Загороднюк розповів журналістам на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Ми приблизно 2 тижні тому подали заявку на ЕОР, Програму розширених можливостей, нас це дуже цікавить… Це статус перед членством, але, тим не менш, розширений. Ми вже відповідаємо всім його критеріям», - наголосив керівник МОУ.
За його словами, Україна може отримати статус «в будь-який момент», але за розкладом розгляд цієї заявки відбудеться у жовтні.
«Ми зараз ведемо переговори щодо одержання підтримки. Це має бути консенсус», - зауважив український міністр.
Він додав, що цього тижня у Брюсселі половина країн НАТО чітко заявила про свою підтримку. Натомість, українська делегація запевнила, що членство в Альянсі є нашою стратегічною метою.
Глава МОУ розповів, що Україна має групу радників високого рівня, в яку входять представники США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Польща та Литва. Вони кожні 2 місяці бувають в Україні з аудитом кроків щодо реформування. Цього тижня в Брюсселі радники доповіли, що надзвичайно задоволені ходом реформи українського війська.
За словами міністра, у Брюсселі відбулися дуже продуктивні зустрічі, на яких ішлося про розширення співробітництва та перехід на стандарти НАТО, про співробітництво в Чорному і Азовському морях, допомогу в галузі переозброєння, інвестиції в українські технології, озброєння та військову техніку.