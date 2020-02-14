Сенатори США пообіцяли у Києві просувати ідею збільшення допомоги Україні

Члени комітету із закордонних справ Сенату США демократ Кріс Мерфі і республиканці Рон Джонсон и Джон Баррасо просуватимуть ідею збільшення допомоги Україні в оборонній сфері.

Про це Баррасо заявив журналістам після зустрічі сенаторів із Президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми, всі троє, є членами комітету із закордонних справ Сенату США і маємо намір і надалі просувати ідею збільшення допомоги Україні в оборонній сфері", - сказав сенатор Баррасо.

Він додав, що це питання обговорювалося на зустрічі з Президентом Зеленським. Сенатори, за словами Баррасо, запитали у глави Української держави, що вони можуть зробити для України, і Зеленський це окреслив.

"Ту інформацію, яку ми почули, ми повеземо з собою і вже на місці подивимося, що з озвученого ним можемо зробити", - зазначив сенатор.

Коментуючи можливість надання Україні статусу головного союзника США - не члена НАТО, сенатор Крім Мерфі зазначив, що це питання часто обговорюється. Водночас, на його думку, воно має бути частиною ширшої дискусії стосовно того, як США можуть краще підтримати Україну.

У цьому контексті Мерфі повідомив, що незабаром темою для обговорення буде "багато речей".

Фото: Євген Котенко