Зеленський розповів сенаторам США, що бажає змінити імідж України у світі
Про це йшлося під час зустрічі глави держави з сенаторами Сполучених Штатів Америки Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо та Крістофером Мерфі, повідомляє пресслужба Президента.
«Хочу подякувати вам за двопартійну підтримку. Ми знаємо, що представники обох партій США підтримують Україну – наш суверенітет, територіальну цілісність і допомагають нам не просто на словах», – сказав Зеленський.
Також Президент висловив США подяку за фінансову, військову й технічну допомогу.
Як зазначається, сторони обговорили перебіг реформ в Україні, зокрема наголосили на пріоритетності антикорупційної реформи та співпраці з Міжнародним валютним фондом.
«У нас дуже хороші відносини з МВФ. Ми робимо багато для подолання корупції, перезапускаємо правоохоронну систему, ухвалюємо для цього багато законопроєктів», – запевнив Зеленський.
Президент наголосив, що одним з найбільших своїх завдань бачить зміну іміджу України у світі.
«Ми хочемо, щоб, говорячи про Україну, люди думали не про корупцію, а про те, яка в нас чудова країна з хорошими людьми та привабливим інвестиційним кліматом», – сказав глава держави.
Він, зокрема, розповів про закони, які сприяють деолігархізації, а також поінформував, що Україна готує понад півтисячі державних підприємств для приватизації.
«Ми боремося з монополіями, тепер приватизація відбувається за відкритим конкурсом. І це теж сприятиме боротьбі з корупцією в нашій державі», – зазначив Президент.
У свою чергу, за даними ОП, сенатори підтвердили, що бачать позитивні зміни в Україні, і США готові підтримувати Україну на шляху цих змін.
фото: Офіс Президента