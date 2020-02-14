Зеленський розповів сенаторам США, що бажає змінити імідж України у світі

Президент Володимир Зеленський подякував США за двопартійну підтримку та розповів про бажання змінити імідж України у світі.

Про це йшлося під час зустрічі глави держави з сенаторами Сполучених Штатів Америки Рональдом Джонсоном, Джоном Баррассо та Крістофером Мерфі, повідомляє пресслужба Президента.

«Хочу подякувати вам за двопартійну підтримку. Ми знаємо, що представники обох партій США підтримують Україну – наш суверенітет, територіальну цілісність і допомагають нам не просто на словах», – сказав Зеленський.

Також Президент висловив США подяку за фінансову, військову й технічну допомогу.

Як зазначається, сторони обговорили перебіг реформ в Україні, зокрема наголосили на пріоритетності антикорупційної реформи та співпраці з Міжнародним валютним фондом.

«У нас дуже хороші відносини з МВФ. Ми робимо багато для подолання корупції, перезапускаємо правоохоронну систему, ухвалюємо для цього багато законопроєктів», – запевнив Зеленський.

Президент наголосив, що одним з найбільших своїх завдань бачить зміну іміджу України у світі.

«Ми хочемо, щоб, говорячи про Україну, люди думали не про корупцію, а про те, яка в нас чудова країна з хорошими людьми та привабливим інвестиційним кліматом», – сказав глава держави.

Він, зокрема, розповів про закони, які сприяють деолігархізації, а також поінформував, що Україна готує понад півтисячі державних підприємств для приватизації.

«Ми боремося з монополіями, тепер приватизація відбувається за відкритим конкурсом. І це теж сприятиме боротьбі з корупцією в нашій державі», – зазначив Президент.

У свою чергу, за даними ОП, сенатори підтвердили, що бачать позитивні зміни в Україні, і США готові підтримувати Україну на шляху цих змін.

фото: Офіс Президента