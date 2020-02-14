ОП йде до суду через розслідування “Схем” про поїздку Зеленського в Оман

Офіс Президента вимагає від програми "Схеми: корупція в деталях" спростувати оприлюднену інформацію щодо поїздки Володимира Зеленського в Оман та звертається до суду з позовом.

Відповідну заяву опубліковано на сайті глави держави.

“Офіс Президента України чекає від програми “Схеми” спростування відомостей, що не відповідають дійсності, та припущень, зроблених на їхній основі. Ми звертаємося до суду з позовом, у якому вимагатимемо спростувань і вибачень”, - ідеться в повідомленні.

В ОП також звертають увагу суспільного мовника, телеканалу “UA: Перший”, на поширення в його ефірі інформації, що “не відповідає дійсності та є відвертою маніпуляцією громадською свідомістю”.

“Офіс Президента України заявляє, що інформація, викладена у сюжеті програми “Схеми” про зустріч Президента України з високопосадовцем Російської Федерації, яка нібито мала місце в Омані, цілком і повністю не відповідає дійсності”, - запевнили в ОП.

Зазначається, що Президент України “ніколи в житті” не зустрічався (особисто чи в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався в інший спосіб з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

“Оприлюднення висновків, які ґрунтуються не на фактах чи свідченнях, а на домислах і відомостях з якихось таємних “джерел”, яке має місце у випуску програми “Схеми”, Офіс Президента України розцінює як відверту маніпуляцію громадською думкою. Коли таку маніпуляцію здійснюють у соціальних мережах анонімні акаунти в рамках інформаційних операцій агресора проти України, це ще можна пояснити логікою гібридної війни. Але коли так само вчиняють українські журналісти – це виходить за межі уявлень про вільну журналістику як таку”, - підкреслили в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, 5 січня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський разом з родиною прибув до Оману рейсовим літаком за власні кошти. Зазначалося, що поїздка була приватною.

13 лютого у програмі "Схеми: корупція в деталях" була оприлюднена інформація, що, згідно з інформацією з публічних онлайн-сервісів відстеження повітряних суден, чартерний літак, на якому Зеленський 8 січня терміново повертався зі столиці Оману Маската до Києва, нібито прибув у Оман з Москви. За даними журналістів, цим літаком прибув секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

У цьому зв'язку керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що журналістське розслідування не має жодного об’єктивного твердження та не підкріплене фактами.