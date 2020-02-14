ОП йде до суду через розслідування “Схем” про поїздку Зеленського в Оман
Відповідну заяву опубліковано на сайті глави держави.
“Офіс Президента України чекає від програми “Схеми” спростування відомостей, що не відповідають дійсності, та припущень, зроблених на їхній основі. Ми звертаємося до суду з позовом, у якому вимагатимемо спростувань і вибачень”, - ідеться в повідомленні.
В ОП також звертають увагу суспільного мовника, телеканалу “UA: Перший”, на поширення в його ефірі інформації, що “не відповідає дійсності та є відвертою маніпуляцією громадською свідомістю”.
“Офіс Президента України заявляє, що інформація, викладена у сюжеті програми “Схеми” про зустріч Президента України з високопосадовцем Російської Федерації, яка нібито мала місце в Омані, цілком і повністю не відповідає дійсності”, - запевнили в ОП.
Зазначається, що Президент України “ніколи в житті” не зустрічався (особисто чи в рамках міжнародних заходів), не розмовляв і не спілкувався в інший спосіб з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.
“Оприлюднення висновків, які ґрунтуються не на фактах чи свідченнях, а на домислах і відомостях з якихось таємних “джерел”, яке має місце у випуску програми “Схеми”, Офіс Президента України розцінює як відверту маніпуляцію громадською думкою. Коли таку маніпуляцію здійснюють у соціальних мережах анонімні акаунти в рамках інформаційних операцій агресора проти України, це ще можна пояснити логікою гібридної війни. Але коли так само вчиняють українські журналісти – це виходить за межі уявлень про вільну журналістику як таку”, - підкреслили в ОП.
Як повідомляв Укрінформ, 5 січня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський разом з родиною прибув до Оману рейсовим літаком за власні кошти. Зазначалося, що поїздка була приватною.
13 лютого у програмі "Схеми: корупція в деталях" була оприлюднена інформація, що, згідно з інформацією з публічних онлайн-сервісів відстеження повітряних суден, чартерний літак, на якому Зеленський 8 січня терміново повертався зі столиці Оману Маската до Києва, нібито прибув у Оман з Москви. За даними журналістів, цим літаком прибув секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
У цьому зв'язку керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що журналістське розслідування не має жодного об’єктивного твердження та не підкріплене фактами.