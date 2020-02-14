Зеленський і Патрушев ніколи не зустрічалися і не говорили — Мендель

Президент України Володимир Зеленський ніколи не зустрічався і не розмовляв із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим.

У цьому запевнила прессекретар Президента Юлія Мендель у коментарі на Facebook щодо розслідування програми "Схеми: корупція в деталях"

“Єдине, що було не складно у сюжеті програми “Схеми” - це заперечити факт зустрічі Президента та представника РФ Патрушева, адже вони справді ніколи не зустрічалися і не говорили”, - зазначила вона.

Водночас речниця глави держави підкреслила, що “складно спростувати, що хтось лікує зуби, у когось є брати, хтось літає до Москви, хтось з чиновників РФ літає до Оману, хтось із сучасних політиків знав когось із політиків до приходу у владу і ще й десь працював”.

“Складно і зіставити ці несумісні факти, прийшовши до висновку, що Президент домовлявся за спинами суспільства з російським чиновником”, - переконана Мендель.

Як повідомляв Укрінформ, 5 січня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський разом з родиною прибув до Оману рейсовим літаком за власні кошти. Зазначалося. Що поїздка була приватною.

13 лютого оприлюднено розслідування програми "Схеми: корупція в деталях", згідно з яким чартерний літак, на якому Зеленський 8 січня терміново повертався зі столиці Оману Маската до Києва, нібито раніше прилетів в Оман з Москви, згідно "інформації з публічних онлайн-сервісів відстеження повітряних суден". На цьому літаку, за даними журналістів, в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що розслідування є неправдою, не має жодного об’єктивного твердження та не підкріплене фактами.