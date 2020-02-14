Єрмак про розслідування “Схем” щодо Оману: Неправда від початку і до кінця

Керівник офісу Президент Андрій Єрмак стверджує, що розслідування програми "Схеми: корупція в деталях" щодо поїздки Президента Володимира Зеленського в Оман не має жодного об’єктивного твердження і не підкріплене фактами.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Ми прагнемо діалогу, і готові коментувати факти. Основна проблема сюжету "Схем" в тому, що коментувати там нічого. Це все - неправда від початку і до кінця, і немає жодного об‘єктивного твердження, яке могло б стати реальним, грунтовним предметом для обговорення”, - зазначив Єрмак.

На його думку, сюжет “Схем” щодо поїздки в Оман не можна назвати таким, що підкріплений фактами і є об‘єктивним.

“Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде “як стверджують наші джерела” і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику”, - переконаний керівник ОП.

Водночас він запевнив у готовності відповідати на будь-які запитання, готовності до спілкування з журналістами, але додав, що “хотілося б відповідати на питання, які базуються на фактах, а не припущеннях”.

Як повідомляв Укрінформ, 5 січня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський разом з родиною прибув до Оману рейсовим літаком за власні кошти.

14 січня помічник Президента Андрій Єрмак заявив, що поїздка Президента в Оман, під час якої Зеленський зустрічався з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та обговорював зміцнення відносин між країнами, була приватною й "ні копійки бюджетних грошей не було витрачено ні на дорогу туди, ні на дорогу назад".

13 лютого було оприлюднено розслідування програми "Схеми: корупція в деталях", згідно з яким чартерний літак, на якому Зеленський 8 січня терміново повертався зі столиці Оману Маската до Києва, нібито раніше прилетів в Оман з Москви, згідно "інформації з публічних онлайн-сервісів відстеження повітряних суден". На цьому літаку, за даними журналістів, в Оман прилетів секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Зі свого боку Єрмак заявив журналістам "Схем", що ніяких зустрічей з росіянами в Омані не було. Щодо питання, чи мав Президент іще якісь непублічні зустрічі в Омані, Єрмак сказав: "Ні, ми зустрічались публічно тільки з тими, кого ви могли бачити на офіційних джерелах Офісу президента". На запитання, чи були непублічні зустрічі з росіянами, з російською стороною, Єрмак відповів: "Ніяких".