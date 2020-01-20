Пристайко - про поїздку Зеленського в Оман: Ми вам усе роз'яснимо свого часу

Міністерство закордонних справ України і Офіс Президента отримали журналістські і депутатські запити стосовно мети та організаторів поїздки Президента України в Оман, на які буде надано відповіді.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на брифінгу в понеділок, 20 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується поїздки (Президента — ред.) в Оман, очевидно, що Міністерство закордонних справ до цього процесу залучене – наше посольство, яке знаходиться там, надавало і надає організаційне сприяння цьому візиту. Я знаю про той інтерес, який є у журналістської спільноти, як ми, так і в Офісі Президента отримуємо запити, ми вам усе роз'яснимо свого часу", - сказав Пристайко.

Він додав, що до МЗС і Офісу Президента надійшли і журналістські, і депутатські запити з приводу поїздки Президента в Оман, і на них буде дано відповіді.

Як повідомляв Укрінформ, 5 січня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський разом з родиною прибув до Оману рейсовим літаком за власні кошти

14 січня помічник Президента Андрій Єрмак заявив, що поїздка Президента в Оман, під час якої Зеленський зустрічався з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та обговорював зміцнення відносин між країнами, була приватною й "ні копійки бюджетних грошей не було витрачено ні на дорогу туди, ні на дорогу назад". Єрмак додав, що "всі спекуляції, а також конспірологічні теорії з приводу літака, Медведчука, куди і як цей літак летів, не мають під собою ніяких підстав і є продовженням брудних технологій, які мали місце ще за часів президентської кампанії".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Зеленський відпочивав в п'ятизірковому готелі на узбережжі Оманської затоки разом із сім'єю. А після отримання інформації про катастрофу літака МАУ під Тегераном, нібито, вилетів із Оману приватним літаком, що належить народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку. Згодом Медведчук спростував ці дані.