Зеленський і літак Медведчука: у Президента прокоментували збіг

Президент Володимир Зеленський після отримання інформації про збиття українського літака в Тегерані вилетів з Оману одразу після відкриття повітряного коридору, який був обмежений через авіакатастрофу.

Про це повідомив помічник Президента Андрій Єрмак у коментарі "Українській правді".

"Президент повернувся настільки швидко, наскільки це можливо було в ситуації, що склалася в регіоні. Як тільки був відкритий повітряний коридор, який був обмежений у зв'язку з трагедією, Президент вилетів", - сказав він.

За словами Єрмака, поїздка Президента в Оман була приватною й "ні копійки бюджетних грошей не було витрачено ні на дорогу туди, ні на дорогу назад".

"Всі спекуляції, а також конспірологічні теорії з приводу літака, Медведчука, куди і як цей літак летів, не мають під собою ніяких підстав і є продовженням брудних технологій, які мали місце ще за часів президентської кампанії", - запевнив помічник Зеленського.

Єрмак розповів, що про трагедію літака в Тегерані Президент дізнався від голови СБУ Івана Баканова.

"Президент відразу ж зробив низку дзвінків – після глави СБУ була розмова з секретарем РНБО, нашим послом в Ірані, з представниками силових відомств. У цей же момент було прийнято рішення негайно повертатися до Києва і, відповідно, вирішувалося питання, як це зробити максимально швидко", - додав він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 13-14 січня перебуває з офіційним візитом у Республіці Сінгапур.

Уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.

Фото: Офіс Президента