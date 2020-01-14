Медведчук розповів, хто летів у його літаку з Оману, поки там був Зеленський

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що на борту літака, яким він користується, з Оману до Москви летіла сім’я його старшої доньки.

Про це він розповів "Радіо Свобода".

"Я користуюся цим літаком відповідно до угоди, яка в мене підписана з оператором на авіаперевезення, іноді я використовую цей літак. Щодо перебування цього літака в Омані, то я можу сказати так, дійсно, він 7 січня був в Омані, 8-го він вилетів в Москву. Він в даному випадку перевозив сім’ю моєї старшої доньки (Ірини – ред.). І більше на борту цього літака ні на шляху до Оману, ні на шляху з Оману до Москви, крім сім'ї моєї дочки, нікого не було", – зазначив Медведчук.

Далі буде...

Фото: 112.ua