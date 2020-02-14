Кремль назвав фейком інформацію про зустріч Зеленського і Патрушева

Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав класичним прикладом фейк-ньюз інформацію про те, що нібито в Омані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева.

Про це повідомляє ТАСС.

«Російською це називається брехнею, а англійською це називається фейк-ньюз. Це абсолютно класичний приклад фейк-ньюз», - сказав Пєсков, коментуючи журналістам відповідну публікацію.

Відповідаючи на запитання, з чим може бути пов'язане поширення таких відомостей, представник Кремля припустив, що автори подібних публікацій «або переслідують якісь провокаційні цілі, або це жага наживи».

Як повідомляв Укрінформ, 5 січня Офіс Президента повідомив, що Володимир Зеленський разом з родиною прибув в Оман рейсовим літаком власним коштом. Зазначалося, що поїздка була приватною.

13 лютого в програмі "Схеми: корупція в деталях" було оприлюднено інформацію, що, згідно з інформацією з публічних онлайн-сервісів відстеження повітряних суден, чартерний літак, на якому Зеленський 8 січня терміново повертався зі столиці Оману Маската до Києва, нібито прибув в Оман з Москви. За даними журналістів, цим літаком прибув секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

У зв'язку з цим керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що журналістське розслідування не має ніякого об'єктивного підтвердження і не підкріплено фактами.

Офіс Президента України очікує від програми «Схеми» спростування відомостей, що не відповідають дійсності, і звертається до суду з позовом, в якому має намір вимагати спростувань і вибачень.