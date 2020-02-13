Баканов — послу Швейцарії: СБУ змінюється, не очікуючи на новий закон

Можливості подальшої співпраці у безпековій сфері обговорили на зустрічі голова Служби безпеки України Іван Баканов та посол Швейцарії в Україні Клод Вільд.

Про це йдеться на сайті СБУ.

"Для України вкрай важлива подальша підтримка з боку міжнародної спільноти у питаннях посилення санкцій щодо Російської Федерації через незаконну анексію Криму та військовий конфлікт на сході України", - сказав Баканов.

Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили ухваленню нового закону "Про Службу безпеки України". Вони зазначили, що ухвалення документа є ключовим кроком у реформуванні, однак позитивні зміни в роботі СБУ не мають залежати виключно від законодавчих нюансів.

"Не очікуючи на ухвалення нового закону, ми змінюємо підходи у роботі Служби вже зараз: працюємо над новою організаційною структурою СБУ, імплементуючи досвід іноземних партнерів щодо ефективного управління професійними кадрами", ‒ повідомив Баканов.

Посол Клод Вільд у відповідь зазначив: "Ми сподіваємось на подальшу співпрацю між Швейцарію та Україною у всіх актуальних питаннях у межах нашого двостороннього співробітництва".

На переконання посла, така співпраця дасть можливість СБУ більш ефективно протидіяти викликам національній та міжнародній безпеці.

Фото: СБУ