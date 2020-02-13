У вільний від роботи час: народні депутати поїдуть на навчання до США

Народні депутати, зокрема із фракції "Слуга народу", поїдуть на навчання до США у вільний від роботи у Верховній Раді час.

Про це повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Не тільки наші - з усього парламенту. Є така програма, вона давно є... Це такі навчально-ознайомчі програми. Вони пропонують три-п'ять днів провести у Конгресі США, ще кілька днів - ближче до місцевого самоврядування", - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання, чи поїдуть депутати фракції на навчання до США.

За його словами, оскільки фракція "Слуга народу" найбільша, то, згідно з квотним принципом, у групі буде більше депутатів цієї фракції.

"Але знову ж таки, тут питання щодо графіка! Ми наразі ставимо у пріоритет відвідування ВР, комітетів і виконання пов'язаних із цим завдань, тобто все інше - у вільний від роботи час. Це знову ж таки, якщо він буде. Наскільки я пам'ятаю, в березні тільки перша група поїде, якщо ми у датах з ними зійдемося. Тому що відпускати десять депутатів у важливий пленарний тиждень теж ніхто не буде", - наголосив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого Корнієнко заявив, що народні депутати із фракції "Слуга народу" будуть проходити тренінги в навчальному центрі у партійному офісі.

З 29 липня по 4 серпня 2019 року в Трускавці, в курортному 5-зірковому комплексі "Ріксос-Прикарпаття", пройшло навчання близько 250 народних депутатів, обраних від партії "Слуга народу". Тижневий експрес-курс був підготовлений у партнерстві з Київською школою економіки. Тоді зазначалося, що це перший тренінг у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом усього терміну роботи Верховної Ради IX скликання.