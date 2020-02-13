Міністри оборони України та Литви визначили напрями співпраці на наступний рік

Міністри оборони України та Литви визначили напрями співпраці на наступний рік

Укрінформ
Міністр оборони України Андрій Загороднюк під час двосторонньої зустрічі з Міністром охорони краю Литовської Республіки Раймундасом Кароблісом обговорили напрями співпраці на 2020 рік.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“У рамках робочого візиту до штаб-квартири Північноатлантичного Альянсу (м. Брюссель, Королівство Бельгія), міністр оборони України Андрій Загороднюк провів двосторонню зустріч з міністром охорони краю Литовської Республіки Раймундасом Кароблісом”, - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Загороднюк та Каробліс приділили увагу питанню діяльності спільної литовсько-польсько-української військової частини бригадного рівня ЛитПолУкрБриг.

Каробліс висловив підтримку оборонної реформи України та зазначив, що Литовська Республіка продовжить надання консультативно-дорадчої та тренувальної допомоги. Сторони наголосили на продовженні перспективного співробітництва за воєнно-політичним та військовим напрямами у контексті наближення Збройних Сил України до стандартів НАТО.

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У пресслужбі також повідомили, що міністри визначили напрями співпраці на 2020 рік, зокрема, щодо реформи військової освіти, сержантського складу та функціонування ЛитПолУкрБриг. Також сторони обговорили участь у 4-й Міжнародній конференції з питання реформування в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі, 7 липня 2020 року.

Фото: mil.gov.ua

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