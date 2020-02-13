Міністри оборони України та Литви визначили напрями співпраці на наступний рік

Міністр оборони України Андрій Загороднюк під час двосторонньої зустрічі з Міністром охорони краю Литовської Республіки Раймундасом Кароблісом обговорили напрями співпраці на 2020 рік.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“У рамках робочого візиту до штаб-квартири Північноатлантичного Альянсу (м. Брюссель, Королівство Бельгія), міністр оборони України Андрій Загороднюк провів двосторонню зустріч з міністром охорони краю Литовської Республіки Раймундасом Кароблісом”, - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Загороднюк та Каробліс приділили увагу питанню діяльності спільної литовсько-польсько-української військової частини бригадного рівня ЛитПолУкрБриг.

Каробліс висловив підтримку оборонної реформи України та зазначив, що Литовська Республіка продовжить надання консультативно-дорадчої та тренувальної допомоги. Сторони наголосили на продовженні перспективного співробітництва за воєнно-політичним та військовим напрямами у контексті наближення Збройних Сил України до стандартів НАТО.

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У пресслужбі також повідомили, що міністри визначили напрями співпраці на 2020 рік, зокрема, щодо реформи військової освіти, сержантського складу та функціонування ЛитПолУкрБриг. Також сторони обговорили участь у 4-й Міжнародній конференції з питання реформування в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі, 7 липня 2020 року.

Фото: mil.gov.ua