Міністри оборони України та Литви визначили напрями співпраці на наступний рік
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
“У рамках робочого візиту до штаб-квартири Північноатлантичного Альянсу (м. Брюссель, Королівство Бельгія), міністр оборони України Андрій Загороднюк провів двосторонню зустріч з міністром охорони краю Литовської Республіки Раймундасом Кароблісом”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Загороднюк та Каробліс приділили увагу питанню діяльності спільної литовсько-польсько-української військової частини бригадного рівня ЛитПолУкрБриг.
Каробліс висловив підтримку оборонної реформи України та зазначив, що Литовська Республіка продовжить надання консультативно-дорадчої та тренувальної допомоги. Сторони наголосили на продовженні перспективного співробітництва за воєнно-політичним та військовим напрямами у контексті наближення Збройних Сил України до стандартів НАТО.
У пресслужбі також повідомили, що міністри визначили напрями співпраці на 2020 рік, зокрема, щодо реформи військової освіти, сержантського складу та функціонування ЛитПолУкрБриг. Також сторони обговорили участь у 4-й Міжнародній конференції з питання реформування в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі, 7 липня 2020 року.
Фото: mil.gov.ua