Україна та Польща обговорили плани щодо ЛитПолУкрБригу

Україна та Польща обговорили подальше застосування спільного підрозділу литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького (LITPOLUKRBRIG).

Про це йшлося під час робочого візиту української делегації до штаб-квартири НАТО, повідомляє пресслужба Міноборони.

“Сьогодні, 12 лютого, в ході робочого візиту української делегації до штаб-квартири НАТО, міністр оборони України Андрій Загороднюк зустрівся з міністром національної оборони Республіки Польща Маріушем Блащаком. Основною темою зустрічі стало обговорення поточних напрямків співробітництва між оборонними відомствами двох країн. В цьому контексті сторони наголосили на подальшому розвитку військово-політичного співробітництва та важливості ролі Польщі у процесі отримання Україною Партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership)”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністри обмінялися думками щодо подальшого застосування спільного підрозділу литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького (LITPOLUKRBRIG), а також підготовку українських підрозділів у рамках «Багатонаціональної тренувальної місії – Україна» (Joint Multinational Training Group - Ukraine).

Крім того, сторони висловили своє бачення щодо посилення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні, територіальної оборони, протистояння гібридним загрозам та обміну інформацією щодо безпекової ситуації в прикордонних районах, а також у військово-історичній сфері.