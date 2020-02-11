Мережко про призначення Єрмака: Мені імпонує, що ОП очолить юрист-міжнародник

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуги народу") вважає правильним рішення щодо призначення Андрія Єрмака керівником Офісу Президента України.

Про це Мережко сказав в ексклюзивному коментарі Укрінформу.

"Я не знайомий особисто з Єрмаком, але я чув про нього як про фахівця тільки хороше. Він закінчив КІМО на рік пізніше мене за тією ж спеціальністю, що і я - міжнародне право. А це дуже хороша освіта. Якщо відверто, то мені дуже імпонує ідея, що ВП очолить саме юрист-міжнародник. Як правило, юристи-міжнародники — це особлива категорія юристів, найбільш дипломатична. Вони бачать міжнародні відносини через призму міжнародного права. Невипадково міжнародне право є правом світу", - зазначив Мережко.

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Довідка. Андрій Єрмак в 1995 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримавши ступінь магістра з міжнародного права. В тому ж році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

У великій політиці Єрмак з травня 2019 року — тоді новообраний Президент Володимир Зеленський призначив його своїм помічником. На цій посаді Єрмак опікуватися питаннями зовнішньої політики та міжнародних відносин.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 21 травня 2019 року призначив Андрія Богдана главою Адміністрації Президента, яка потім була перейменована в Офіс Президента.

Богдан, зокрема, був юридичним радником Зеленського під час виборчої президентської кампанії.

Нещодавно в ЗМІ почала з'являтися інформація про конфлікт між Богданом і Єрмаком через розбіжності в поглядах на політику Офісу Президента. Єрмак наявність конфлікту з Богданом заперечує, зазначивши, що у нього з усіма членами президентської команди поважні робочі відносини.

11 лютого 2020 року Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив на неї свого помічника Андрія Єрмака.

При цьому голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що новопризначений керівник Офісу Президента Єрмак у своїй роботі приділятиме більше уваги питанням зовнішньої політики України, а в самій фракції в цілому впевнені в ефективному співробітництві з Єрмаком.