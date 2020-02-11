Призначення Єрмака може означати, що Донбас буде пріоритетом для Банкової - Вакарчук

Голова партії "Голос", народний депутат Святослав Вакарчук вважає призначення Андрія Єрмака на посаду керівника Офісу Президента ознакою того, що питання Донбасу буде пріоритетом для команди глави держави.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі "Голосу".

"Призначення голови Офісу Президента – право Президента. Андрій Єрмак не просто політик і не просто юрист, він – переговорник команди Президента з Москвою. Це призначення може означати, що питання Донбасу буде пріоритетом для команди Президента", - сказав Вакарчук.

При цьому він висловив переконання, що дуже важливо, щоб при цьому у будь-яких переговорах ключовим було збереження суверенітету та цілісності України та гарантувалося, що жодне політичне питання не буде обговорюватися, доки не будуть вирішені питання безпеки.

Водночас у партії нагадали, що "Голос" вимагає перегляду невигідних для України Мінських угод, адже "вони підписані під тиском, їх реалізацію не підтримує більшість громадян України".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента та призначив замість нього Андрія Єрмака.

При цьому голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що новопризначений керівник Офісу Президента Єрмак у своїй роботі приділятиме більше уваги питанням зовнішньої політики України.

Загалом, за словами заступниці голови фракції Євгенії Кравчук, фракція впевнена у ефективній співпраці з Єрмаком.