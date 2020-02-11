Зеленський звільнив Лутковську з підгрупи ТКГ

Президент Володимир Зеленський уповноважив Геннадія Кузнєцова представляти Україну у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи замість Валерії Лутковської.

Відповідний указ №51/2020 опублікований на сайті глави держави.

“На часткову зміну статті 1 указу Президента України від 19 червня 2019 року № 414 «Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі» (зі змінами, внесеними указами від 9 липня 2019 року № 504, від 13 серпня 2019 року № 596 та від 18 вересня 2019 року № 701) уповноважити Кузнєцова Геннадія Івановича представляти Україну у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, увільнивши від виконання цих обов’язків В.Лутковську”, - зазначається в документі.

Як повідомлялося, Геннадій Кузнєцов - генерал-майор СБУ. Із березня 2014 року до січня 2015 року керував Центром спецоперацій із боротьби з тероризмом СБУ.

Під час проведення спецоперації в межах Антитерористичної операції на сході України отримав вогнепальне поранення. У червні 2014 року був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.