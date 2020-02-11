НАЗК розподілило бюджетні гроші між партіями — кому і скільки
Про це повідомляє пресслужба агентства.
"НАЗК розподілило кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій на 2020 рік. Фінансування одержали п’ять політичних партій, які у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року отримали не менше 5% голосів виборців", - йдеться у повідомленні.
Так, фінансування отримали партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос".
За бюджетною програмою на статутну діяльність політичних партій у 2020 році затверджено видатки в обсязі 283 530,9 тис. грн.
"З цих коштів пропорційно до кількості отриманих голосів виборців політичні партії отримують: "Слуга народу" – 140 577,5 тис. грн; "Опозиційна платформа – За життя" – 42 538,1 тис. грн; "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 26 666,1 тис. грн; "Європейська солідарність" – 26 410,95, тис. грн; "Голос" – 18 985,15 тис. грн", - повідомили у Нацагентстві.
Крім цього, політичні партії "Європейська солідарність" та "Голос" додатково отримують по 14 176,55 тис. грн за дотримання гендерних квот при формуванні виборчих списків.
Як зазначається, НАЗК забезпечить щоквартальне перерахування виділених з державного бюджету коштів політичним партіям у розмірі 25% загального розміру щорічного фінансування на початку кожного кварталу.
Щорічний обсяг фінансування статутної діяльності політичних партій, відповідно до статті 17-2 закону "Про політичні партії в Україні", зі змінами, які набули чинності 18 жовтня 2019 року, становить 0,01 розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня року, що передує року виділення коштів державного бюджету, помноженого на загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.