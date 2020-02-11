НАЗК розподілило бюджетні гроші між партіями — кому і скільки

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розподілило кошти державного фінансування парламентським партіям.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"НАЗК розподілило кошти державного фінансування статутної діяльності політичних партій на 2020 рік. Фінансування одержали п’ять політичних партій, які у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року отримали не менше 5% голосів виборців", - йдеться у повідомленні.

Так, фінансування отримали партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос".

За бюджетною програмою на статутну діяльність політичних партій у 2020 році затверджено видатки в обсязі 283 530,9 тис. грн.

"З цих коштів пропорційно до кількості отриманих голосів виборців політичні партії отримують: "Слуга народу" – 140 577,5 тис. грн; "Опозиційна платформа – За життя" – 42 538,1 тис. грн; "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 26 666,1 тис. грн; "Європейська солідарність" – 26 410,95, тис. грн; "Голос" – 18 985,15 тис. грн", - повідомили у Нацагентстві.

Крім цього, політичні партії "Європейська солідарність" та "Голос" додатково отримують по 14 176,55 тис. грн за дотримання гендерних квот при формуванні виборчих списків.

Як зазначається, НАЗК забезпечить щоквартальне перерахування виділених з державного бюджету коштів політичним партіям у розмірі 25% загального розміру щорічного фінансування на початку кожного кварталу.

Щорічний обсяг фінансування статутної діяльності політичних партій, відповідно до статті 17-2 закону "Про політичні партії в Україні", зі змінами, які набули чинності 18 жовтня 2019 року, становить 0,01 розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на 1 січня року, що передує року виділення коштів державного бюджету, помноженого на загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.