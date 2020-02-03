Кому, хто і скільки: рух ЧЕСНО розповів про партійні гроші

За останні два роки близько 20 тисяч українців офіційно профінансували політиків на понад 4 млрд грн, причому середній внесок становив 121 тис. грн, або майже $5 тис.

Такі дані оприлюднив рух ЧЕСНО, посилаючись на фінансові звіти партій і кандидатів за 2018 і три квартали 2019 року.

"Для порівняння, середній внесок на кампанію з переобрання Дональда Трампа у 2019 році становив 176 $ (близько 4400 грн). За законом українські партії можуть фінансувати юридичні особи (бізнес або громадські організації) та фізичні особи (звичайні громадяни). Підрахунки показують, що останні роблять це частіше", — йдеться у повідомленні.

Упродовж останніх двох років фізичні особи дали 2,4 мільярда гривень партіям і кандидатам на президентських виборах.

Ще близько 509 мільйонів віддали 281 підприємство та громадська організація. Також близько 0,5 мільярда гривень надійшло на виборчі фонди кандидатів у депутати.

Тобто, партії і кандидати в президенти назбирали близько 4 мільярдів гривень — ця сума дорівнює річному бюджету, наприклад, міста Вінниця.

Найбільше коштів від фізосіб, 564 мільйона, отримала партія "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Рух ЧЕСНО неодноразово виявляв, що ця партія буцімто отримувала гроші від безробітних, пенсіонерів, медиків чи освітян. Хоча насправді виявлялося, що ці люди не знали про те, що фінансують цю політичну силу.

Більше за ВО "Батьківщина" вклав у своє невдале переобрання президентом Петро Порошенко упродовж січня-квітня 2019 року.

Лише в "Аграрної партії України" більше половини суми внесків — від юросіб. Політсилу часто фінансували сільськогосподарські підприємства.

Найбільше фізичних осіб-донорів — у "Європейської солідарності". Їх понад 4,5 тисячі. На другому місці — ВО "Батьківщина", далі — "Сила людей".

Найбільший середній внесок у партії "Опозиційна платформа — За життя". Він становить майже 713,6 тисячі гривень з особи. Партія має лише 102 донори. Активно і на великі суми фінансувати партію почали лише у 2019 році. Серед донорів: третій за статками громадянин України Вадим Новинський, власник ФК "Динамо Київ" Ігор Суркіс, співвласник телеканалу "Інтер" Сергій Льовочкін із сестрою Юлією Льовочкіною. На сайті цієї політсили не знайти реквізитів для перерахування внеску, та й самі її учасники не проводять кампанії зі збору коштів.