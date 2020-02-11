Зеленський і Меркель обговорили виконання домовленостей "Норманді"
Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба глави Української держави.
"Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі у нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі. Глава Української держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі", - ідеться в повдіомленні.
Водночас, за даними Офісу Президента, Ангела Меркель “висловила занепокоєння у зв’язку з недотриманням з боку незаконних збройних формувань режиму припинення вогню”.
Крім того, співрозмовники обговорили питання щодо визначення трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі, а також висловили сподівання на досягнення прогресу в цьому напрямі на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи 12 лютого в Мінську.
"Президент вкотре наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до утримуваних осіб на непідконтрольній території України", - розповіли в ОП.
Зазначається, що під час розмови також ішлося про необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопосадовців України, які підозрюються у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану.