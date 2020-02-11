Зеленський і Меркель обговорили виконання домовленостей "Норманді"

Президент Володимир Зеленський обговорив із Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель виконання домовленостей саміту в нормандському форматі, безпекову ситуацію на Донбасі та продовження санкцій проти українських експосадовців.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі у нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі. Глава Української держави поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі", - ідеться в повдіомленні.

Водночас, за даними Офісу Президента, Ангела Меркель “висловила занепокоєння у зв’язку з недотриманням з боку незаконних збройних формувань режиму припинення вогню”.

Крім того, співрозмовники обговорили питання щодо визначення трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів на лінії зіткнення на Донбасі, а також висловили сподівання на досягнення прогресу в цьому напрямі на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи 12 лютого в Мінську.

"Президент вкотре наголосив на необхідності забезпечення безперешкодного доступу міжнародних гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного комітету Червоного Хреста, до утримуваних осіб на непідконтрольній території України", - розповіли в ОП.

Зазначається, що під час розмови також ішлося про необхідність продовження персональних санкцій ЄС проти колишніх високопосадовців України, які підозрюються у зловживанні державними коштами та скоєнні злочинів під час Майдану.