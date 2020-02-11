У Дуди позитивно оцінюють кроки Зеленського щодо Польщі

Візит Президента України Володимира Зеленського до Польщі на відзначення 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, а також вшанування поляків під час його візиту до Єрусалима є позитивними кроками для польсько-українських взаємин.

Таку думку в інтерв’ю виданню Dziennik Gazeta Prawna висловив Кшиштоф Щерський - міністр, який в канцелярії президента Польщі відповідає за міжнародні відносини.

"Персональні відносини (президентів – ред.) є добрими. Приїзд Президента Зеленського до Аушвіц і те, що він зробив в Єрусалимі (вшанування поляків, які рятували євреїв – ред.) було інвестицією у добрі відносини з Польщею. Розблокування воєнних ексгумацій (Україною - ред.) теж крок у правильному напрямку",- зазначив Щерський.

Він підкреслив, що співпраця у різних секторах, зокрема у митному чи транспортному, це вже були дії з польського боку, на які чекала Україна.

Він зауважив, що упродовж останніх кількох років Польща стояла обабіч нормандсько-мінського процесу. "Думаю, що зараз ми можемо почати відігравати певну роль",- констатував Щерський.

Він висловив думку, що українська політика зараз перебуває у фазі "переорієнтації і реформи". "Там відбувається переоцінка, є більша відкритість на пошук поміркованої довіри з Росією, наслідком чого є хоча б обмін в’язнями", - зазначив польський міністр.

Водночас, як підкреслив Щерський, на сході України продовжують гинути люди. Відтак, до фундаментальних рішень ще далеко, оскільки між Росією та Україною є серйозні розбіжності щодо реалізації плану Штайнмаєра.

Як відомо, Зеленський 27 січня взяв участь у відзначенні 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау і провів двосторонні переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Нещодавно під час візиту до Польщі президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Париж консультутуватиме з Варшавою свої дії стосовно конфлікту на сході України безпосередньо перед і після зустрічей у нормандському форматі.