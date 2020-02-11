Зеленський затвердив склад делегації на переговори щодо угоди про торгівлю з Британією

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад делегації для участі у переговорах щодо укладення Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії й Північної Ірландії.

Відповідне розпорядження №103/2020-рп опубліковане на сайті глави держави.

“Затвердити новий склад делегації України для участі у переговорах між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії щодо укладення Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії”, - зазначається в документі.

Згідно з указом, Президент призначив главою делегації заступника міністра закордонних справ Василя Боднара.

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Крім нього, до складу делегацій увійшов ще 21 посадовець.

Глава держави також затвердив нові директиви делегації, проте вони не опубліковані й містять гриф “Для службового користування”.