Бюджетний запит Трампа на 2021 рік передбачає збереження допомоги Україні

Бюджетний запит на 2021 рік, спрямований у понеділок адміністрацією президента Трампа Конгресу США, передбачає збереження допомоги Україні на рівні поточного фінансового року.

Про це йдеться в документах, оприлюднених на офіційних сайтах американської адміністрації.

"Бюджетний запит на Європейську ініціативу стримування у 2021 році включає $250 мільйонів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) з метою забезпечення допомоги й підтримки Збройних сил та національних сил безпеки України, а також для заміни будь-якої зброї чи оборонного обладнання, що надаються уряду України з військових запасів США", - зазначається в документі.

Загалом, на Європейську ініціативу стримування передбачається виділити $4,5 мільярди, що включає, зокрема, підтримку ротаційних сил стримування в Європі та поетапну реалізацію багаторічних програм США на підтримку союзників.

Крім того, у частині бюджету для Державного департаменту й агентства USAID передбачається виділення $763,8 мільйонів на протидію російському злочинному впливу та дезінформації.

Одночасно, за програмою військового фінансування по лінії Держдепартаменту США заплановане виділення у 2021 фінансовому році $115 мільйонів Україні в контексті посилення можливостей союзників та партнерів.

Відповідно до нової бюджетної пропозиції, допомога Україні збережеться на рівні нинішнього фінансового року.

Загалом, пропозиція Білого дому передбачає, що до бюджету США надійде близько $3,7 трильйона, а загальний обсяг держбюджету становитиме $4,8 трильйона.

Фото: Білий дім