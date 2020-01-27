Трамп заперечує, що казав Болтону про затримку допомоги Україні через "справу Байдена"

Президент США Дональд Трамп заперечив, що говорив ексраднику з національної безпеки Джону Болтону про зв'язок між затримкою військової допомоги для України і розслідуванням щодо сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

"Я ніколи не казав Джону Болтону, що допомога Україні була пов'язана з розслідуванням діяльності демократів, зокрема Байдена. Взагалі-то, він ніколи не скаржився на це під час свого дуже публічного звільнення. Якщо Джон Болтон сказав про це, то лише для того, щоб продати книгу", - заявив Трамп.

За його словами, відсутність тиску на український уряд підтверджують стенограми і розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, а також заяви української сторони.

"З огляду на все сказане вище, стенограми моїх дзвінків з Президентом Зеленським - які все підтверджують, крім того, Президент Зеленський та міністр закордонних справ України заявили, що тиску та проблем немає. Крім того, я зустрівся з Президентом Зеленським в Організації Об'єднаних Націй (демократи сказали, що я ніколи не зустрічався) і надав військову допомогу Україні без жодних умов і розслідувань - і набагато раніше, ніж очікувалося. Я також дозволив Україні придбати протитанкові ракети Javelin. Моя адміністрація зробила набагато більше, ніж попередня адміністрація", - зауважив Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, раніше експомічник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що глава Білого дому особисто пов'язував призупинення оборонної допомоги Україні з розслідуванням проти Байдена.

Про це повідомило видання The New York Times на підставі рукопису ще не опублікованої книги спогадів Болтона.

Болтон показав свій рукопис близьким соратникам, а також, згідно з процедурою, надіслав копію в Білий дім для попереднього перегляду.

Фото: The White House