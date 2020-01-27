Трамп заперечує, що казав Болтону про затримку допомоги Україні через

Трамп заперечує, що казав Болтону про затримку допомоги Україні через "справу Байдена"

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заперечив, що говорив ексраднику з національної безпеки Джону Болтону про зв'язок між затримкою військової допомоги для України і розслідуванням щодо сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

"Я ніколи не казав Джону Болтону, що допомога Україні була пов'язана з розслідуванням діяльності демократів, зокрема Байдена. Взагалі-то, він ніколи не скаржився на це під час свого дуже публічного звільнення. Якщо Джон Болтон сказав про це, то лише для того, щоб продати книгу", - заявив Трамп.

За його словами, відсутність тиску на український уряд підтверджують стенограми і розмови з Президентом України Володимиром Зеленським, а також заяви української сторони.

"З огляду на все сказане вище, стенограми моїх дзвінків з Президентом Зеленським - які все підтверджують, крім того, Президент Зеленський та міністр закордонних справ України заявили, що тиску та проблем немає. Крім того, я зустрівся з Президентом Зеленським в Організації Об'єднаних Націй (демократи сказали, що я ніколи не зустрічався) і надав військову допомогу Україні без жодних умов і розслідувань - і набагато раніше, ніж очікувалося. Я також дозволив Україні придбати протитанкові ракети Javelin. Моя адміністрація зробила набагато більше, ніж попередня адміністрація", - зауважив Трамп.

Читайте також: Болтон підтвердив, що Трамп затримав допомогу Україні через справу Байдена – NYT

Як повідомляв Укрінформ, раніше експомічник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що глава Білого дому особисто пов'язував призупинення оборонної допомоги Україні з розслідуванням проти Байдена.

Про це повідомило видання The New York Times на підставі рукопису ще не опублікованої книги спогадів Болтона.

Болтон показав свій рукопис близьким соратникам, а також, згідно з процедурою, надіслав копію в Білий дім для попереднього перегляду.

Фото: The White House

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-