Зеленський надав нового імпульсу зусиллям із завершення війни – Мюнхенська конференція

Український Президент Володимир Зеленський надав нового імпульсу зусиллям щодо завершення війни на сході країни, однак про успіхи говорити зарано.

Про це йдеться у Доповіді Мюнхенської конференції з безпеки, яку було представлено журналістам у понеділок у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Новий український Президент привніс нову енергію в намагання завершити 6-річний конфлікт між Києвом і підтримуваними Росією сепаратистами в східному регіоні Донбас. Утім, якщо мир і видається нині дещо правдоподібнішим, ніж рік тому, все ще далеко не визначене – нещодавні плани щодо встановлення більш всеохоплюючого режиму припинення вогню та роззброєння можуть рухнути, а бої стануть ще більш запеклими», - йдеться в аналітичному документі.

Україна йде під останнім номером у десятку «конфліктів, за якими треба спостерігати в 2020 році», визначеному Міжнародною кризовою групою.

Читайте також: На Мюнхенській конференції з безпеки обговорять Nord Stream 2

Багато місця в Доповіді приділено Росії. Зокрема зазначається, що РФ протягом останнього часу була «чи не найбільшим безпосереднім і найяскравішим викликом Заходу».

«Москва зробила дуже мало, якщо взагалі зробила щось, аби полегшити протистояння на Сході України, тим самим не залишаючи Європейському Союзу іншого вибору, крім того, щоб продовжувати санкції», - наголошують автори Доповіді.

Вони зазначають, що, незважаючи на постійні дебати та суперечки, члени НАТО значно збільшили внески в спільну оборону після анексії Криму Росією у 2014 році.

В документі підкреслюється, що Москва неодноразово провокувала європейців, намагаючись втрутитися в європейські вибори, поширюючи «смішні історичні спотворення», здійснюючи напади з отрутою в Солсбері або зі зброєю на колишнього чеченського командира в Берліні.

Водночас, йдеться у документі, багато європейців скептично ставляться до того, чи є посилене протистояння з Росією в інтересах власне Європи. Схоже, саме Москва має «стратегічне терпіння» в тому, що стосується санкцій, яке європейські політики приписують собі, зазначають автори.