Гончарук розповів, з ким радиться щодо призначень у Кабміні

З приводу призначень в уряді Прем'єр-міністр Олексій Гончарук намагається радитися з усіма ключовими людьми в команді, у тому числі з Андрієм Богданом і Андрієм Єрмаком.

Про це Гончарук розповів в ефірі Фактів тижня на ICTV.

«Я дуже поважаю думку цих людей (Богдана і Єрмака – ред.), тому я з ними раджуся… Я як Прем'єр-міністр приймаю рішення про внесення кандидатур міністрів у парламент, тому остаточне рішення і відповідальність за них несу я», - зазначив керівник Кабміну.

Водночас він додав, що намагається радитися з усіма ключовими людьми в команді - щоб «усім працювалося комфортно».

Гончарук також заперечив твердження, ніби в Офісі президента проходять співбесіди з кандидатами на посади в Кабміні.

«Вони проходять в уряді. Лише коли мені потрібна порада Президента і коли я хочу представити вже кандидатів, яких я пропонував би підтримати парламенту, я йду і раджуся з Президентом як лідером нашої політичної команди», - наголосив Прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, Кабмін може посилити економічний блок новим віцепрем’єром. Про це повідомив Олексій Гончарук, зазначивши, що в уряді потрібна людина, яка координуватиме блок економіки, енергетики та інфраструктури