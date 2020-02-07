У Раді сьогодні звітуватиме Гончарук

У п'ятницю у Верховній Раді пройде година запитань до уряду, а потім народні депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Про це йдеться у порядку денному, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Так, на початку засідання у п'ятницю традиційно пройде година запитань до уряду. Планується, що з доповіддю виступить міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель. Передбачається, що з проміжним звітом роботи Кабінету міністрів виступить Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Порядок денний передбачає продовження розгляду поправок до законопроєкту 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Під час засідання у четвер, 6 лютого, Верховна Рада встигла розглянути 184 поправки з більш ніж 4000.

У сесійній залі в п'ятницю депутати традиційно працюватимуть до 14:00.