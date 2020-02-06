Пристайко поки не отримав запрошення на "нормандську зустріч" у Мюнхен

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко не отримував офіційного запрошення на зустріч глав МЗС країн "нормандського формату" на полях Мюнхенської безпекової конференції у лютому та вважає пріоритетом зустріч лідерів у квітні.

Про це він заявив під час спільної з міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Говорячи про зустріч у рамках Мюнхенської конференції, я читав теж про це, я не маю ще офіційної пропозиції. Я би все ж таки віддав основний пріоритет зустрічі лідерів у квітні", - відповів Пристайко на запитання, чи планується "нормандська зустріч" на рівні міністрів усередині лютого під час проведення Мюнхенської конференції.

Водночас він розповів, що у Мюнхені запланована зустріч глав МЗС п’яти країн, громадяни яких загинули під час збиття українського літака в Ірані.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. Як пізніше з'ясувалося, український пасажирський літак був помилково збитий бійцями "Корпусу вартових Ісламської революції". На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН, Великої Британії.