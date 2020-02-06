Стефанчук просить комітет перевірити, чи приходила в Раду “озброєна людина”

Перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук звернувся до представників Регламентного комітету розглянути питання нібито присутності озброєної людини на засіданні парламенту в четвер.

Про це Стефанчук сказав, відповідаючи на звернення позафракційного депутата Сергія Рудика, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я попрошу Регламентний комітет за можливості розглянути це питання. Це буде правильно і по суті", - сказав перший віцеспікер.

Перед цим про "людину зі зброєю" у Раді повідомив під час виступу народний депутат Сергій Рудик.

"Я хотів звернутися до головуючого - скажіть, будь ласка, хто давав наказ або дозвіл людині зі зброєю бути в залі під час спонукання народних депутатів голосувати за законопроєкт про ринок землі? У Максима Саврасова, народного депутата опубліковані три фотографії цієї людини, яка зайшла і вийшла з керівництвом Верховної Ради", - сказав Рудик.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада у четвер розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”.

Народні депутати від фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа за життя" блокували трибуну президію.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який зокрема передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні й у цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.