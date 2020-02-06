Рада почала друге читання законопроєкту про ринок землі

Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”.

Про цей повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На ваш розгляд запропоновано законопроєкт №2178-10. Оскільки ваш покірний слуга не може вести засідання Верховної Ради, я передаю слово першому заступнику Голови Верховної Ради України для ведення засідання Верховної Ради Руслану Олексійовичу Стефанчуку”, - оголосив під час ранкового пленарного засідання спікер парламенту Дмитро Разумков.

Народні депутати від фракції "Батьківщина" і "Опозиційна платформа за життя" продовжують блокувати трибуну президію, але дають можливість виступити парламентаріям для обговорення законопроєкту.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який зокрема передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні й у цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.