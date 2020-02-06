Рада продовжила роботу до 19.30

Верховна Рада продовжила роботу пленарного засідання у четвер до 19.30.

Відповідне рішення підтримали 226 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

З відповідною пропозицією виступив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Пропоную продовжити сьогоднішній робочий день до 19.30, проголосувати і почати 100-відсотків згідно з регламентом працювати: кожну правку окремо розглядати, якщо хтось наполягає і йти далі по цьому процесу. У нас 4 тисячі поправок попереду. Є час показати свою політичну позицію», - сказав Арахамія.

Як повідомляв Укрінформ перед цим депутати не підтримали пропозицію продовжити роботу парламенту до 20.00

У Президії Верховної Ради сталася штовханина між депутатами із фракцій «Батьківщина» і «Слуга народу» після того, як Рада провалила голосування щодо продовження роботи до 20.00.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков одразу після відкриття ранкового засідання парламенту в четвер оголосив півгодинну перерву на вимогу фракції "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє" і покликав голів фракцій на нараду. Згодом було оголошено ще дві перерви на 30 хвилин. Таким чином, нарада проходила впродовж 1,5 години. Після цього депутати відновили роботу в сесійній залі, але члени фракцій "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" блокували трибуни і президії.

Під час планової півгодинної перерви, що розпочалася о 12:00, також відбулася нарада голів фракцій у спікера.

Як повідомлялося, у четвер у Раді запланований розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".