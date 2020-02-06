У Раді - знову штовханина, блокують трибуну й президію

"Шановні колеги, ми продовжуємо роботу. Прошу зайняти свої місця",- сказав перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Опозиційні депутати продовжують займати трибуну і президію.

У Президії Верховної Ради сталася штовханина між депутатами із фракцій «Батьківщина» і «Слуга народу»

Сутичка між парламентаріями сталася близько 13.00, після того, як Рада провалила голосування щодо продовження роботи до 20.00.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков одразу після відкриття ранкового засідання парламенту в четвер оголосив півгодинну перерву на вимогу фракції "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє" і покликав голів фракцій на нараду. Згодом було оголошено ще дві перерви на 30 хвилин. Таким чином, нарада проходила впродовж 1,5 години. Після цього депутати відновили роботу в сесійній залі, але члени фракцій "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" блокували трибуни і президії.

Під час планової півгодинної перерви, що розпочалася о 12:00, також відбулася нарада голів фракцій у спікера.

Як повідомлялося, у четвер у Раді запланований розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".