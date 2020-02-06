Разумков знову зібрав депутатів на нараду

На ранковому засіданні парламенту в четвер знову оголошена перерва, і депутати зібралися на нараду в кабінеті Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оголошую перерву до 12:30. Прошу лідерів політичних фракцій зібратися в кабінеті спікера", - оголосив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Під час перерви депутати від фракцій "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" продовжують блокувати трибуну і президію.

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Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков одразу після відкриття ранкового засідання парламенту в четвер оголосив півгодинну перерву на вимогу фракції "Батьківщина" і депутатської групи "За майбутнє" і покликав голів фракцій на нараду. Згодом було оголошено ще дві перерви на 30 хвилин. Таким чином, нарада проходила впродовж 1,5 години. Після цього депутати відновили роботу в сесійній залі, але члени фракцій "Батьківщина" і "Опозиційна платформа - За життя" блокували трибуну і президію парламенту.

У четвер у Раді запланований розгляд у другому читанні законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".