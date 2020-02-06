Глава МЗС Данії їде в Україну

Міністр закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофод 6-7 лютого здійснить візит до України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"6 лютого у МЗС України планується зустріч міністра закордонних справ України Вадима Пристайка з міністром Йеппе Кофодом", - йдеться у повідомленні.

Після зустрічі орієнтовно на 16.45 запланована спільна пресконференція очільників зовнішньополітичних відомств України і Данії.

Йеппе Кофод був призначений на посаду 27 червня 2019 року.