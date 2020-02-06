Підкупів голосів під час голосування за ринок землі не буде - Арахамія

У "Слузі народу" активно працюють з депутатами як своєї, так і інших фракцій, щоб переконати їх підтримати законопроєкт щодо ринку землі, який можуть винести на голосування у другому читанні вже 6 лютого.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так, за словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, ніяких "заохочувань" депутатів до голосування бути не може.

"Будемо переконувати словом і ділом. Точно вам гарантую: не буде ніяких (підкупів депутатів – ред). Не може бути (грошових – ред.) заохочувань взагалі", – наголосив він.

Окрім того, за словами Арахамії, наразі триває робота з іншими фракціями, які не мають наміру голосувати за законопроєкт.

"Зі всіма фракціями домовляємось, за винятком ОПЗЖ і «Батьківщини». Вони заважають. Неконструктивні абсолютно. Просто блокують. Думаю, що завтра теж будуть блокувати", – сказав він.

При цьому Арахамія не спростував, але і не підтвердив інформацію про те, що під час розгляду законопроєкту про ринок землі у сесійній залі можлива присутність президента Володимира Зеленського.

«Поки що в мене такої інформації немає. Але якщо він буде приїжджати і буде заблокована трибуна, то навіщо йому приїжджати?» – сказав голова фракції.

Заступник голови аграрного комітету Павло Халімон у коментарі "Радіо Свобода" розповів про активну роботу "Слуг народу" щодо залучення якомога більшої кількості голосів за законопроєкт про ринок землі: "Ми до сих пір намагаємося переконати тих колег, в яких ще позиція не сформована".

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Як повідомлялося, цього тижня депутати планують розглянути законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" у другому читанні. У разі ухвалення документу, ринок землі в Україні має запрацювати з 1 жовтня 2020 року.