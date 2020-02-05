Вартість гектару землі в Україні може сягнути $1,5 тисячі - СЕТАМ

В середньому по Україні вартість землі сільськогосподарського призначення може становити близько 1,5 тис. доларів за гектар.

Про це заявив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов під час прес-конференції у Києві.

"Земля в Україні в середньому може коштувати під 1,5 тис. доларів за гектар, ми можемо на це легко розраховувати. Але ми подивимося, що встановить Мінекономіки для початку торгів", - зазначив Вишньов.

За його словами, аукціони з продажу прав оренди виявили лідерів серед регіонів за попитом на землі, а також – вартість, яку готові сплачувати за ці землі потенційні покупці.

"Лідер – Кіровоградська область, понад 7 тис. грн за гектар (вартість оренди земель сільгосппризначення державної власності - ред.). Це середня ціна, бо у нас іноді бувало, ціна перевершувала 500 доларів за гектар оренди на рік», - повідомив керівник ДП «СЕТАМ».

За його словами, виходячи з ціни оренди сільгоспземлі, можна вирахувати і те, за якою ціною вона буде продаватися.

Як повідомлялося, на цьому тижні депутати планують розглянути законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" у другому читанні. У разі ухвалення документу, ринок землі в Україні має запрацювати з 1 жовтня 2020 року.