Керівник СЕТАМ просить Мін'юст звільнити його

Генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов просить Мін'юст задовольнити його заяву про звільнення з займаної посади.

Про це на пресконференції на тему: "СЕТАМ - підсумки роботи команди за 5 років. Реалізація арештованого майна онлайн в Україні" сказав генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я буду звертатись до Міністерства юстиції з проханням задовольнити мою заяву про добровільне розірвання контракту зі мною, як з керівником. Сподіваюсь, що та команда, яка працювала над СЕТАМом, і надалі буде успішно працювати", - сказав Вишньов.

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Як повідомлялось, CETAM, як система електронних торгів арештованим майном, працювала в експериментальному режимі з 1 травня 2014 року в Києві, Київській, Львівській та Вінницькій областях. З 2015 року працює по всій Україні.

Наказом Міністерства юстиції від 15 січня 2016 року в. о. генерального директора державного підприємства "СЕТАМ” був призначений Віктор Вишньов.