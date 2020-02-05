Рада планує створити умови для проведення інвентаризації лісів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2379 "Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів".

Законопроєкт підтримали 374 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метою прийняття проєкту закону є створення законодавчих умов впровадження в Україні національної лісової інвентаризації як нової системи збору та узагальнення даних про ліси в загальнодержавному масштабі. Завданнями законопроєкту є правове визначення поняття національної інвентаризації лісів, регулювання повноважень органів державної влади щодо її проведення", - йдеться у пояснювальній записці.

Проєктом закону вносяться доповнення до Лісового кодексу України щодо поняття національної інвентаризації лісів, визначення цілей її проведення та джерел фінансування.

Автори прогнозують, що проведення національної інвентаризації лісів дозволить забезпечити органи державної влади та суспільства в отриманні статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану та динаміки лісів у державі, їх ресурсного потенціалу для потреб державного управління, стратегічного планування ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, міжнародної звітності про ліси.

Очікується, що завдяки проведенню національної інвентаризації лісів буде отримана достовірна оцінка загальних запасів насаджень (розрахункова похибка до ±3%) та вперше для України будуть визначені показники поточного приросту насаджень, необхідні для оцінки рівня інтенсивності лісокористування. Серед інших потенційно важливих результатів - визначення площі самозаліснених сільськогосподарських земель та уточнення звітності до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ООН та Кіотського протоколу щодо щорічного рівня поглинання парникових газів лісами України.