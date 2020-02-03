На Житомирщині "чорні лісоруби" атакували лісівників світло-шумовими гранатами

На Житомирщині зловмисники у балаклавах, які незаконно зрубали дерев на понад 220 тисяч гривень, напали зі світло-шумовими гранатами на лісівників.

Про це повідомляє пресслужба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

«Близько першої години ночі в Радогощанському лісництві рейдова група лісгоспу почула звук бензомоторної пилки, та шум, котрий виникає, коли падає зрізане дерево. Прибувши на місце події, лісові охоронці виявили незаконну рубку 10 дерев дуба звичайного, частина стовбурів були розпиляні на колоди довжиною 3 м. Там же ж був і автомобіль УРАЛ д.н.з АМ 17-22 ВА, навантажений колодами», - йдеться у повідомленні.

Працівники лісової охорони намагалися затримати зловмисників, але невідомі в балаклавах застосували до них світло-шумові гранати та зникли на автомобілі з місця події.

За інформацією пресслужби, розмір збитків від зрубаної деревини сягає 220,611 грн.

Для проведення слідчих дій лісова охорона викликала слідчу групу Лугинського відділення Коростенського відділу поліції.

Фото: zt-lis.gov.ua