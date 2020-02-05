Кібербезпека, НАТО і деокупація: Україна та Грузія розширять співпрацю

Секретар РНБО Олексій Данілов провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе, на якій підтримав ініціативу розширити співпрацю між РНБО України та Радою національної безпеки Грузії.

Про це йдеться на сайті РНБО.

«Потрібно перенести співробітництво між нашими відомствами у практичну площину», - сказав секретар РНБО України.

Сторони також обмінялися думками щодо поточної безпекової ситуації у Європі та світі.

Секретар РНБО України висловив подяку Грузії за підтримку держави у складні часи війни та боротьби за відновлення територіальної цілісності. «Нашій дружбі багато років, і наша нинішня боротьба із зовнішньою агресією схожа. Переконаний, що наші відносини, дружба, торгівля мають і надалі розвиватися», - зазначив Данілов.

На думку Секретаря РНБО, Україна та Грузія мають інтенсифікувати співпрацю у сфері євроатлантичної інтеграції. «Входження в НАТО - стратегічна мета України, закріплена в Конституції, і ми маємо спільно з Грузією рухатися у цьому напрямі», - зазначив Данілов, додавши, що перспективним у цьому контексті є співробітництво у кібернетичній сфері.

Своєю чергою, Шарашенідзе запевнив у незмінності позиції Грузії щодо відновлення суверенітету та територіальної цілісності України над анексованим Кримом та тимчасово окупованими територіями Донбасу. Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні також висловився за активізацію двостороннього співробітництва: «Наша співпраця має вийти на новий рівень, зокрема у питаннях взаємин з НАТО, деокупації та посилення демократичних інститутів».

Фото: rnbo.gov.ua